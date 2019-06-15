〈中部〉彰中反送中挺香港 號召學子聲援

2019-06-15

〔記者張聰秋／彰化報導〕「台灣不要成為第二個香港！」一群國立彰化高中在校生和應屆畢業生，昨天在校園發起「我在彰中我反送中！」簽名連署，聲援香港百萬人反送中（逃犯條例）示威活動。學生們手持海報、高呼口號，希望用行動希望喚起更多人的關注，匯集更大力量來聲援香港。

今年從彰中畢業的陳彥廷說，百萬香港人上街頭參加反送中大遊行，但香港政府忽視民意，不顧抗爭強力鎮壓，讓我們感到害怕，如果失去自由，我們的聲音還能被聽見嗎？高二生的彰中學生議會副議長楊昌哲說，送中條例通過後，只要在香港犯罪，就可跳過司法審理程序直接移送中國，剝奪香港的司法獨立的權利。

楊昌哲表示，今天香港若沒有扭轉現況，那麼下一個受害者就是台灣，希望邀請更多的同學來參與，集結眾人的力量一起聲援香港，讓更多的人了解台灣青年對於民主自由的渴望。

台灣文學社長蕭宸安、教學長蕭方豪異口同聲指出，送中條例是一大惡法，台灣人不能置身事外，台灣面臨國際情勢，在中國打壓下處境非常危險，台灣反對「一國兩制」更不要淪為第二個香港，要嚴防中國的侵略，身為台灣的高中生關心國際關係是必要的。

蕭方豪表示，香港反送中示威活動上，讓全世界的人看到了香港官方不和人民溝通，台灣人應勇敢站出來聲援香港，讓全世界聽到台灣高中生渴望民主自由，討厭中國、不希望被中國統治。

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