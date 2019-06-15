〈中部〉全國唯一無火葬場 彰縣逾百殯葬業者陳情

2019-06-15

〔記者張聰秋／彰化報導〕彰化縣是目前六都之外台灣人口最多的縣，但也是唯一沒有火葬場的縣市，縣民過世之後，必須送到鄰近縣市火化，然而目前雲林縣已拒絕接收彰化縣民的遺體，若是南投縣、台中市也比照辦理，勢必造成嚴重問題！一百多位殯葬業者昨持白布條、幡旗到彰化縣政府，要求縣府儘速興建火葬場，以免彰化人死後無處火化。

殯葬業者拉布條抗議「要火葬場」

昨天參與抗議殯葬業者從彰化市旭光西路集結，徒步到縣府前廣場聚集，沿路持白布條和幡旗並播放送葬音樂，抗議布條上寫著「興建火化場成就人生最後旅程」、「彰化縣民站起來共同支持興建火化場」、「尊重人生的最後尊嚴請縣政府興建火化場」，大陣仗的葬儀隊伍引起路人注目。

舟車勞頓辦喪事 火化價格也較貴

彰化縣葬儀商業同業公會榮譽理事長王瑞民說，彰化縣民的福利在哪裡？連人生最後一趟旅程，要看外縣市的臉色，因為彰化縣欠缺火葬場，縣民處理親友的後事必須苦於舟車勞頓，要預約更要排隊，火化價格比當地居民貴，如今又要對外縣市漲價，彰化人實在可憐。

目前雲林拒幫忙 憂其他縣市跟進

中華民國葬儀全國聯合會理事翁國卿直言，外縣市若相繼都拒絕處理彰化縣民火化後事，難保哪一天大體因無處火化變成要「集體火化」，屆時問題更大。他又表示，全台連金門、馬祖都有火葬場，最後一塊拼圖老是拼湊不起來，彰化縣應發揮公權力，加步腳步解決問題。

歷屆首長要建 地點一曝光就被抗議

彰化縣除六都外是全國第一大縣、老年人囗比率高於全國平均值，沒有火葬場是不爭的事實，縣民也渴望有火葬場但就是「不能蓋在我家附近」，歷屆縣長均要興建，但只要地點一曝光，就引發當地民代反彈，地方阻撓力量大，興建規劃案一直胎死腹中。

民政處：縣府要建 重點在縣民支持

民政處長賴致富接下陳情書並說，彰化縣確實須要火葬場，縣府和議會都支持，也積極面對問題，認同這是縣民必要的公共設施，但興建過程中更要縣民的認同與支持，官民一起克服問題、一起努力。

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