〈中部〉秋行軍蟲入侵 彰縣兩玉米田今耕鋤焚燒

2019-06-15

〔記者顏宏駿、林良哲／彰化報導〕繼荔枝椿象大舉危害果園之後，彰化縣再度出現「蟲蟲危機」！近日傳出在芳苑、溪湖、芬園及埔鹽等鄉鎮發現疑似秋行軍蟲的幼蟲，昨天證實芳苑、溪湖的二處的玉米田內，正是秋行軍蟲，而芬園、埔鹽則被排除。縣府農業處表示，今天將以焚燒方式耕鋤，徹底消滅秋行軍蟲。

芳苑、溪湖二玉米田送檢確認

彰化首次發現秋行軍蟲是在芳苑鄉一處玉米田，陳姓農民主動提報，經縣府農業處現場採驗，前天尚未無法「確認」，但是經採樣送檢，昨天獲得證實。而農業處與台中區農改場人員昨天也到陳姓農民的玉米田，連續採集到多隻蟲體檢驗，現場再度確認為秋行軍蟲。

在採驗時，有多位民眾圍觀，其中一位民眾向官員表示，他的鄰田可能也「中鏢」，官員立即前往檢驗，發現蟲隻跟陳姓農民玉米田一樣，因此在芳苑鄉就有兩處農田「淪陷」。

除此之外，溪湖、芬園及埔鹽等鄉鎮，也有民眾發現疑似秋行軍蟲而主動通報，縣府昨天緊急檢驗，證實溪湖的一處玉米田內，確實有秋行軍蟲，至於芬園及埔鹽的農田所發現者並非秋行軍蟲。

發現疑蟲體通報確認 獎金1萬元

農業處長陳炳森指出，為了徹底消滅出秋行軍蟲，今天將芳苑、溪湖已發現秋行軍蟲的農田進行耕鋤，再焚燒農田之作物，最後進行覆土，同時勘查方圓二百公尺範圍的農田。而將耕鋤玉米田在芳苑有○．二公頃，溪湖○．五八公頃，耕鋤後將依農作物補償基準發補償金，每分地一萬四千五百二十元，休耕三個月另補償每分地四千五百元。至於防檢局宣布通報經確認時，發給獎金一萬元，是指同一塊田的第一名發現並通報者，才能領取獎金。

受害農田有作物、休耕補償費

縣長王惠美表示，縣府目前已成立緊急應變小組和單一窗口，只要有民眾通報，將會以最快、最有效的方式處因應，全面撲殺秋行軍蟲。

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