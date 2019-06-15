〈中部〉雲林遭秋行軍蟲攻陷 2新例送驗中

2019-06-15

〔記者詹士弘／雲林報導〕雲林縣確定遭秋行軍蟲攻陷！六月十二日在水林、四湖查獲的疑似秋行軍蟲幼蟲，經送驗後，昨天報告出爐確定秋行軍蟲無誤，另水林發現兩起新例正送驗中。雲林縣府呼籲民眾一起來抓蟲，殲滅秋行軍蟲，還可賺萬元獎金。

本週三水林、四湖查獲蟲體送驗確認

雲林縣動植物防疫所技正鄭安國表示，通報案例田發現的蟲齡是幼蟲，尚未羽化成蟲即遭殲滅，經送驗後確認是秋行軍蟲無誤，已立即到田間會勘，由於持續下雨中，田間泥濘，無法立即展開掩埋，將於今天再評估是否能進行田區作物銷毀及掩埋作業。

鄭安國也表示，發現幼蟲的玉米田將加掛性費洛蒙誘捕器監控三個月，直到未再發現秋行軍蟲才能再度種植，周遭田區也將嚴密監控，避免疫情蔓延。

縣府籲農友嚴防 21日前通報獎金萬元

雲林縣政府呼籲農友加強巡視田區，並採取預防性噴藥措施，嚴謹採取最高防治層級，防範秋行軍蟲無藏匿死角；另六月廿一日前民眾通報「秋行軍蟲」蹤跡，經確認可獲通報獎金一萬元，呼籲縣民、農民把握黃金防疫期，如發現疑似秋行軍蟲蹤跡，請即刻通報，既防疫情、也可賺外快。

防疫所表示，目前有賜諾特等十一種玉米緊急防治資材可供農友選擇，可依指示調出適當濃度藥劑殺蟲，為避免抗藥性，請輪用不同作用機制農藥，並遵守安全採收期。

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