〈中部〉《日雨量破200毫米》阿里山林鐵 沼平、神木支線停駛

2019-06-15

〔記者王善嬿／嘉義報導〕梅雨鋒面發威，嘉義縣阿里山鄉昨天凌晨零時至傍晚六點的日累積雨量高達二百三十四毫米，造成阿里山公路（台十八線）七十一‧二五公里段在凌晨零時左右，因邊坡落石致雙向交通阻斷，公路總局第五區養護工程處歷經八個多小時搶通，上午八點半恢復單線雙向通行；七十八‧三公里段則因邊坡坍方災害，今、明上午七點至傍晚六點進行施工、管制通行，每半小時放行一次，如遇雨或通行車輛多造成壅塞，採機動開放通行或全線開放不管制。

台18線78.3公里坍方 今、明管制通行

今年至今，梅雨鋒面帶來一波波間歇性強降雨，阿里山公路曾發生兩次崩塌。林務局嘉義林區管理處統計，阿里山森林遊樂區遊園人數，自五月一日至六月十日共十二萬一千九百五十五人，較去年同期的十三萬五千五百二十二人，少了一萬三千五百六十七人。

嘉義林管處副處長李定忠表示，昨凌晨阿里山山區下大雨，阿里山森林遊樂區幸未傳出災情，休園標準為日累積雨量三百八十毫米，因未達休園標準，園區昨正常營運。

祝山線今停駛 2支線待雨緩、安全再復駛

阿里山林鐵及文化資產管理處副處長周恆凱說，林鐵停駛標準為日累積雨量二百毫米，昨上午九點的日累積雨量已達二○三‧五毫米，因此公告沼平、神木支線停駛；祝山線今天停駛，沼平、神木支線待雨勢趨緩，今天人員巡查路線，確認沒有安全疑慮，就會公告恢復行駛，嘉義至十字路本線均正常行駛。

嘉義氣象站表示，嘉義地區至昨晚八點止，二十四小時累積雨量前三名依序為，阿里山二百六十‧五毫米、竹崎鄉石磐龍二百四十一毫米、奮起湖二百一十二毫米。

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