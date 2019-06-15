〈中部〉斗六工業區服務中心辦選務收租金 李進勇關切變免費

2019-06-15

〔記者詹士弘／雲林報導〕斗六市公所為辦理明年總統選舉選務，向經濟部斗六工業區服務中心借場地，因服務中心要收租金，讓公所打退堂鼓，市長林聖爵表示，如果公家都帶頭要場地租金，選舉還要辦嗎？事件驚動中央選委會，斗六工業區服務中心態度大逆轉，表示投開票所屬公務使用，同意公所無償借用。

1天1.5萬租金 公所經費不足擬另覓地點

斗六市公所表示，因榴南里選舉人數逾一千五百人，依中央選舉委員會規定另設選務工作投開票所，由於榴南附近沒有適合場地，才找上斗六工業區服務中心，但中心一開始不借，同意後卻要收租金，一天約一萬五千元左右，斗六有公家機關、宮廟、社區及公益團體八十二個單位無條件「免費」借場地，公所選舉經費不足，只能另覓地點。

林聖爵認為，行政部門間應該互相幫忙，選務是中央託給公所的任務，公所一定完成，但公務單位應該彼此配合；雲林縣長張麗善也表示，辦理選務時需要很多場地，斗六工業區服務中心屬於經濟部工業局，國家辦理大選時，公部門理應協助，希望中央與地方能夠一致，不要增加地方財政負擔。

中心改口同意無償借用 公文送抵市公所

事件曝光後，驚動中央部會，中選會表示，法律上是沒有明定不能收費，沒有違法問題，但印象中公部門不曾收費；中選會主委李進勇也親自打電話向林聖爵致意。

斗六工業區服務中心表示，依規定經管理機關認可屬於公務、無營利行為，即可無償提供其他公家機關使用，經工業局指示，已同意無償借用，公文於昨天下午送抵斗六市公所。

公所表示，一般選務工作必須在投開票的前一天佈置場地，斗六工業區服務中心只同意借一天，就是投票當天，與一般兩個工作天有出入，會再與服務中心溝通。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法