〈中部〉《嘉義》10年不到5千人 「大埔美」挨批人不進來

2019-06-15

〔記者蔡宗勳／嘉義報導〕嘉義縣面臨人口外流嚴重問題，縣府大力開發大埔美工業區，喊出提供兩萬四千個就業機會目標，但十年來迄今還不到五千人，縣議員何子凡昨天在縣政總質詢時，指依目前狀況來看，即使全部廠商進駐投產，園區就業人口也難以破萬人，目前因低薪造成年輕人不願意返鄉及流動率過高，要求縣府應輔導廠商改善就業環境。

翁章梁：打造五星級幼兒園吸引就業

縣長翁章梁說，目前大埔美已進駐廠商有許多高尖端科技業，達工業4.0標準，縣府正積極營造生活機能，包括打造五星級幼兒園與托育中心，吸引人才就業定居。

縣府經濟發展處長江振瑋說，有些廠商購買的用地尚未開發，已設廠業者的生產線產能也尚未全部建置完成，一旦全部開發生產，應可創造兩萬四千個就業人口。

議員指低薪造成年輕人不願意返鄉

何子凡質疑，縣府當初宣稱大埔美可吸引八十八家廠商進駐、創造兩萬四千個就業機會，但至今進駐廠商僅六十四家，員工合計近五千人，與目標效益落差很大；依目前狀況來看，即使全部進駐投產，園區就業人口也難以破萬人。

何子凡表示，年輕人普遍抱怨廠商開出的薪資偏低，包括工程師、助理工程師及操作員等，平均薪水介於二十三Ｋ到三十四Ｋ，低薪讓人難以安身立命，造成員工流動率高，原本有意返鄉就業的年輕人也打退堂鼓。

何子凡建議，縣府應善用中國台商回流契機，吸引高尖端科技廠商進駐，並輔導調整薪資結構，薪水合理的工作機會，旅外年輕人自然就會返鄉就業。

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