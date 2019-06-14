〈南部〉黃偉哲盼小英發揮「桶箍」力量 促蔡賴會

2019-06-14

〔記者劉婉君、蔡文居／台南報導〕民進黨二○二○年總統大選黨內初選由總統蔡英文勝出，市長黃偉哲昨天表示，希望蔡英文可以發揮「桶箍」的力量，趕快拜會賴清德，先有「蔡賴會」，才有可能「蔡賴和」，凝聚黨內意見、消除雜音，團結打贏總統大選。

快消除雜音 凝聚黨內不同聲音

黃偉哲表示，初選的結束就是團結的開始，蔡英文為現任國家領導人，是國家的桶箍，並是民進黨總統初選的獲勝者，也是黨的桶箍，希望她可以發揮「桶箍」的力量，趕快拜會前行政院長賴清德，讓黨內不同的聲音趕快凝聚起來、不同的雜音趕快消除。

發揮政治智慧 做好整合的工作

他說，選前要「蔡賴會」，選後更要蔡賴會，「因為有蔡賴會後，才有可能有蔡賴和，才有可能有勝利。」期待蔡、賴兩人發揮高度的政治智慧，摒除一切雜音及身邊支持者、粉絲不同的意見，一定要以國家為重、台灣為重、人民為重，努力做好整合的工作，「這是基層黨員的小小心願。」

他呼籲，現在民進黨的候選人產生了，希望「蔡賴和」，將來下一屆的總統產生了，則要「朝野和」、「藍綠和」，才能帶領台灣走向下一個階段的挑戰。至於要不要「蔡賴配」，黃偉哲認為，「現在談這個還太早。」

對於小英總統勝出，屬賴系人馬的民進黨台南市議會黨團總召林宜瑾說，心情確實沉重，結果雖不能說完全沒有料想到，但還是很難過。

國民黨南市議會黨團書記長蔡育輝表示，香港反送中行動對選舉有所影響，對蔡比較有利。另外，蔡掌握行政資源，曝光率高，民進黨內幾乎一面倒支持她，恭喜蔡英文，而賴清德也不要氣餒。

無盟：預測民進黨2020會推「蔡賴配」

南市議會無黨聯盟總召林阳乙則表示，小英勝賴清德，並不意外，賴清德卸下行政院長後，曝光率大減，而在初選後期，民進黨幾乎全黨都力挺小英，加上小英掌握行政資源，賴清德勢單力薄，後期勝負已定。預測未來包括小英及民進黨全黨也將全力尋求賴清德的支持，將會力推「蔡賴配」參加明年總統大選。

初選力挺小英的立委陳亭妃則表示，「1+1大於2」，小英總統要尋求每一個力量的支持，才能團結所有的能量，捍衛台灣及民主自由、贏得大選勝利，絕不能讓台灣變成第二個香港。

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