〈南部〉藤枝遊樂區 7月起休園

2019-06-14

〔記者黃佳琳／高雄報導〕八八風災休園十年的藤枝森林遊樂區，從今年三月卅一日開始試營運，每日開放三百一十五人入園，此次開園只到六月卅日，七月開始因逢汛期又會休園，而往後是否開園管理單位還需評估，屏林處提醒有興趣前來遊玩的民眾，別忘了上網預約申請，出示憑證到園區入口購票。

擁有美麗樹海的藤枝森林遊樂區，是南台灣著名的避暑勝地，不過自風災重創聯外道路及水源後，園區很難再重回過去遊人如織的盛況，在屏林處努力下，今年開放三個月試營運，雖然每日只限三百一十五人入園（網路開放兩百七十五人申請，另提供在地社區四十個名額），但幾乎網路預約天天額滿，假日名額更是秒殺。

本月卅日，藤枝試營運接近尾聲，還想來藤枝享受森林浴的遊客，請把握最後機會上網申請，預約成功後只要於藤枝售票口出示憑證單即可購票。屏林處提醒，藤枝聯外道路於18K處中斷，遊客若要進入園區，還需步行路程約卅至五十分鐘的林下步道，若遇天氣不佳更考驗體力，遊客還是需要妥善評估自己的身體狀況再預約。

未來藤枝森林遊樂區是否能常態性開園，又會以何種方式進行人數控管？屏林處表示，這次試營運結束後，參考蒐集的遊客意見進行評估，期待把更好、更美、更安全的藤枝呈現給國人。

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