〈南部〉台東縣鹿野一玉米田發現秋行軍蟲 今銷毀

2019-06-14

〔記者王秀亭／台東報導〕繼苗栗、宜蘭、嘉義等縣市確認遭秋行軍蟲入侵後，台東鹿野一處玉米田也發現疑似秋行軍蟲蹤跡，經農友發現並詢問台東農改場人員，緊急採樣送驗，台東縣政府農業處副處長許家豪表示，檢驗結果已經確定，今天將進行銷毀，同時檢查周邊其他農戶的玉米田。

發現自家玉米田遭疑似秋行軍蟲入侵的農友表示，端午節到田裡，沒有發現蟲蟲入侵的跡象，才過幾天就發現蟲跡，加上媒體這幾天大篇幅報導，便開始懷疑玉米田是否也遭入侵，趕緊詢問台東農改場人員。

遭入侵玉米田 約占地七分

許家豪說，這塊玉米田約占地七分，農改場人員兩天前通報並採樣送驗，縣農業處接獲通報後，也對周邊玉米田進行檢查，暫時沒有受到波及。農業處昨天發布，檢驗結果確定是秋行軍蟲，今天會派員協助將玉米田剷平銷毀，並對周邊兩百公尺以內的農田噴灑藥劑防治。

周邊未受到波及 噴藥防治

農友無奈表示，無端遭致蟲災，當然願意配合政府剷除玉米田，只是憂心這塊農田若挖埋太深，挖出底部的石頭，未來還要再重新整理，又是一大筆開銷。

許家豪說，秋行軍蟲特徵是幼蟲頭殼有黃色倒Y型紋路，背部各體節有梯型狀分布的四個斑點，主要危害玉米、水稻、茄科等作物，其繁殖力強，成蟲擅長飛翔，容易引發大面積危害。

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