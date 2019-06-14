〈南部〉屏東縣高樹公所編600萬 國中小裝冷氣

2019-06-14

〔記者羅欣貞／高樹報導〕屏東縣高樹鄉六月起推出生育補助每胎三萬元後，鄉公所再編列六百萬元為全鄉國中小裝冷氣，只要學校申請都可獲補助；鄉長王樹圍表示，從生育津貼、營養午餐、書籍費到裝冷氣，是高樹鄉今年起推動的小樹苗福利政策。

共有3國中、8國小受惠

高樹鄉長王樹圍表示，全鄉共有三所國中、八所國小，學生數共一千四百餘人，由於夏季天氣炎熱，影響學生上課情緒與學習效率，在鄉代會支持下，今年編列了六百萬元為學生裝冷氣。

學校提申請 就能獲得補助

王樹圍說明，即日起只要學校提出申請，就能獲得補助，六百萬元足以支應全鄉國中小裝設，至於裝設空間、台數，由學校自行評估決定。

高樹國小 最快9月吹冷氣

高樹國小校長艾旭毅表示，該校預計為全校十六個班級，每間教室申請一部冷氣，初步依照教室大小推估，每間教室經費大約需八萬元，至於電費，可能每個月要三萬餘元，會先從原來的辦公費等預算中支應，如果不足再請家長會協助，如果進度順利，最快九月學生們就有冷氣可以吹了。

高樹鄉長王樹圍表示，加上裝冷氣後，「小樹苗福利政策」完整成形，包括每胎補助三萬元的生育津貼，今年編列三百萬元，此外，國中小書籍費、營養午餐及牛奶水果費，共編列一千萬元，期盼鄉親樂意留鄉增產報國。

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