〈南部〉登革熱疫情延燒 鳳山出現首例三民再增一例

2019-06-14

〔記者陳文嬋、黃旭磊、林惠琴／綜合報導〕高市登革熱疫情延燒，鳳山區中和里昨出現確定病例，加上病媒蚊指數居高不下，全區加強噴藥，避免疫情擴散，並拆除三民區側後巷違建，推用戶接管、改善水環境，對抗登革熱疫情。

根據中央統計，全國二十個本土登革熱確定病例均在高雄市，包括前鎮區一例外，三民區疫情延燒，昨持續新增一例，累計已達十八例，鳳山區昨新增一例。

疾管處表示，三民區金獅湖市場爆發登革熱群聚感染，昨疫情擴大新增二個確定病例，包括鼎金里七十多歲婦女及鳳山區中和里五十多歲男子，二人均無發燒等明顯症狀，經市府擴大疫調抽血檢查，才發現感染登革熱。

疾管處指出，鳳山區中和里男子於市場附近小店擔任推拿師，平時會到金獅湖公園附近運動，研判為三民區同波登革熱群聚感染，且鳳山區病媒蚊指數居高不下，市府鎖定鳳山區加強噴藥，避免疫情持續延燒。

水利局為改善屋後溝水環境，持續推動用戶接管，昨再與工務局聯手出擊，針對登革熱最嚴重的三民區，進行陽明路未配合用戶接管的違建戶拆除作業，避免後巷長年髒亂惡臭、水溝淤積阻塞，造成積水孳生蚊蟲等問題，潛藏登革熱疫情散播危機。

市議員黃捷推出「清除室內外積水，別讓金孫得登革熱」文宣，創意十足；疾管處呼籲民眾清除積水容器，防範病媒蚊孳生，並配合政策防治，是預防登革熱最有效方法。

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