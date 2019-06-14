〈南部〉高雄市府標售8千坪地 議員︰ 韓自打臉

2019-06-14

〔記者王榮祥／高雄報導〕高市地政局今年度第二季開發區土地標售，計畫處分十九標、十九筆、共約八千坪土地，預定六月十九日開標；民進黨高市議員邱俊憲指出，高雄市長韓國瑜曾批前朝賤賣祖產，結果自己上任後照賣，形同韓總打臉韓市長。

高市地政局指出，第二季開發區土地標售，共計十九標十九筆優質建地，訂於六月十九日開標，合計總底價十七億七千餘萬元。

標售土地分別在海專東側區段徵收區住三用地，面積約九二二坪；第十四期重劃區商業區土地，面積約四四二坪；第七十七期市地重劃區四筆土地，面積各約廿七、六十二、八十二、一○三坪；第八十二期市地重劃區住三用地，面積約九○八坪。

另外在高雄大學區段徵收區，高坪二期區段徵收區，以及第九、六十八、八十四期市地重劃區、大坪頂一號道路區段徵收區、林園農地重劃區，均有土地釋出，相關標售作業已於六月五日公告，預定六月十九日開標。

選前批菊賤賣祖產 上任後照賣

高市議員邱俊憲指出，韓國瑜在市長選舉前，曾多次抨擊陳菊前市府團隊賣土地籌地方政府財源做法是賤賣祖產，當選後也信誓旦旦不會處分市政府所擁有土地，甚至取消第一季市地標售。

終於還陳菊前市長一個清白

如今卻又將於六月十九日公開標售十九筆位於各重劃區與區段徵收區內的抵費地，面積總計超過八千坪，底價保守估計超過十七億元，難道是現在的韓市長在打臉過去的韓候選人嗎？

邱俊憲也酸說，或許韓市長當家後，終於用行動來還陳菊前市長一個清白，證明處分抵費地是合法、合理籌措市府財源的手段。

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