〈台北都會〉北市機車超速肇事 市民大道最多

2019-06-14

〔記者林家宇／台北報導〕台北市交通局指出，去年機車事故造成卅六名騎士死亡、二萬一三六三人受傷。以路段來看，市民大道總共涉及二二三九件機車超速事故為最大宗。由於暑假為機車事故高峰期，交通大隊選定十七處超速車禍熱點，加強執法。

交通局統計，北市二○一六至二○一八年機車騎士死傷人數分別為二萬一八二二、二萬一六五二、二萬一三九九，比率皆為總死傷人數的七十五％上下；年齡層以十八至廿五歲最多，死傷數為八三四一、七九四一、七五四三；主要肇因包括未注意車前狀況及超速失控。

交通局表示，七月至十月期間為機車事故高峰期，因此選定十七處易超速路段，即日起至十月底加強執法，分別為：環河北路一、二段；堤外便道（忠孝橋至華江橋）；基隆路三段；市民大道（林森北路至金山北路）；市民大道林森北路口；市民大道六段；市民大道八段向陽路口；羅斯福路三、五段；大度路三段；木柵路五段；仰德大道三段二二一巷；塔悠路；潭美街；民權大橋；竹子湖路。

此外，警方另將使用三腳架、手機型與手持雷射測速槍等移動式測速設備執法。

依「道路交通管理處罰條例」，超速可處一千二百元以上，二千四百元以下罰鍰；若超速逾六十公里，處六千元以上，二萬四千元以下罰鍰，並當場禁止其駕駛。

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