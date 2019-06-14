〈台北都會〉恐流離失所 北市社子島自救會反徵收

2019-06-14

〔記者郭安家／台北報導〕台北市長柯文哲推社子島區段徵收開發，掛保證不讓居民流離失所；但社子島自救會昨再至台北市政府前抗議，連台權會都協助發採訪通知。居民張先生現身表示，工期至少十一年，他們一家七口若在士林租屋十年，就要多花三六○萬元，但試算後台北市政府僅提供三二四萬元拆遷補償金，為了配購專案住宅，還需要貸款近一千萬元，恐流離失所！

紅布遮土地公眼睛 諷柯被蒙蔽

自救會串聯三百位居民抗議，齊喊「退回主計畫」、「反對區段徵收」、「解除限建」、「就地改建」，並手持抗議牌「五十二％反對、四％贊成，市長看不到」，打臉柯市府不尊重民意。自救會還動員社子島十尊「夜弄土地公」神像，在市府大樓前「遶境」抗議，只見土地公眼睛以紅布遮蔽，諷刺柯一樣被蒙蔽。

自救會表示，二○一五年六月市府請兩位里長發問卷，選擇原地改建占四十四．三二％；隔年市府舉辦生態社子島i-Voting，投票率僅卅五％，六十五％居民反對市府選項而拒投，而今年四月安置聽證會前，市府收集四千餘份問卷，五十二％反對區段徵收開發。

楊姓阿嬤表示，這是毀滅性大計畫，居民惶恐不安，請柯文哲要有同理心，將心比心、苦民所苦；她大罵「拒絕官商勾結、圖利特定對象！」

台北市地政局長張治祥回應，最慢六月底提安置方案，會與民代、里長溝通ＯＫ，才正式跟民眾說明，若還是不足，則再修正，市府沒有很鴨霸要執行的態度。

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