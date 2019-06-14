〈台北都會〉北捷萬大線施工 距住宅僅50公分惹怨

2019-06-14

〔記者蔡思培／台北報導〕台北捷運萬大線現正施工中，有萬華居民最近對外投訴指出，萬大線施工處與住家僅五十公分的距離，不僅夜間施工的噪音、震動問題讓人睡不著，水泥還直接噴進屋內，下班回家甚至連門都打不開。

記者實際走訪現場也發現，萬大線施工地點確實緊鄰萬大路三八七巷，工地圍籬與兩戶住家大門間，只剩下約一個男性肩膀距離，且當時下大雨，記者想從住家與圍籬間走道穿越，所持摺傘卻直接被圍籬卡住。記者也在附近一戶住宅大門上，看到施工水泥所留下的髒污。

住戶投訴鐵門沾水泥 門開不了

萬華呂小姐向本報投訴，萬大路捷運在她住家附近進行施工，住家走道與施工地點之間，只剩下約五十公分的距離，不只進出不便，還常常一出門衣服就髒。她更指出，施工單位十日進行水泥工程，她當晚八點多回家，發現家裡鐵門沾滿水泥，「門都開不了」，請工程人員打開門後，發現屋內地上也都是水泥。呂小姐也反映施工單位常常連續二十四小時施工，讓附近房子都跟著震，晚上根本睡不著，之前還有鄰居半夜三點跑出去罵︰「不要再吵了！」

里長︰已與工程單位進行溝通

壽德里里長蔡素麗表示，已與工程單位進行溝通，工程單位表示，會在這幾天儘快處理水泥程序，也承諾之後會協助處理民眾住家的鐵門。蔡素麗坦言，最近萬大線施工確實影響到一些附近居民，有些民眾考量是在蓋捷運工程，覺得這點不便並沒關係，但也有人不開心，她期盼居民與施工人員都能互相體諒。

工程局︰若有不便可反映

對此捷運工程局表示，工程並未連續二十四小時施工，但有時水泥工程結束已接近十一點，工人還要再花時間收器具，可以體會民眾的不便，該區域施工約在月底完成，未來施工掌控會再加強，民眾若有不便，可向工程人員反映。

捷運局坦言，這次確實有住家與施工地點距離過近的問題，局方曾在五月底針對家門因施工打不開的民眾，提供三天約一萬元的飯店住宿補助。關於民眾住家鐵門遭水泥弄髒，捷運局說已和廠商聯絡，之後會與民眾商談鐵門是否要維修或換新。

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