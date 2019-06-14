〈北部〉國民黨花蓮立委初選 保留報准整合空間

2019-06-14

〔記者王峻祺／花蓮報導〕國民黨花蓮縣立委黨內初選民調將在十六日登場，一連三天舉行全民調，由王廷升、林有志及黃啟嘉等三人角逐提名，經對比、互比後勝出，民調結果擬十九日公布，但若不如預期，對比蕭美琴的民調還低，就會履行首次協調共識，同意附帶讓更強的人採「報准」方式參選，保留整合空間。

民進黨花蓮區立委人選迄今未定，現任立委蕭美琴雖呼聲極高，卻未表態是否投入參選，但藍營花蓮縣立委提名民調題目，仍將綠營戰將蕭美琴視為「假想敵」，三人互比占十五％，另與蕭對比占八十五％，比重極重。

由於王廷升、林有志及黃啟嘉等三位擬參選人，在上月底在協調會中取得共識，民調結果不論差距多少，分數最高者就提名；但為顧全大局、贏得勝選，同意附帶「更強的人，採報准方式參選」，預留彈性整合空間。

外界解讀附加條款「最強的人」，直指應是專為前縣長傅崐萁設計，但花蓮縣黨部代理主委黃原亮僅強調，保留彈性目的就是國民黨一定要贏，表示花蓮立委提名有點類似台北市立委初選的「北投模式」，黨內擬參選人民調勝出後，可再與泛藍人選整合，進行第二階段民調。黃原亮說，全台少數選區都有類似模式，並非花蓮獨有。

藍營花蓮立委初選民調，回歸中央組發會辦理，委託愛普羅、典通、世新三家民調公司，將在十六日至十八日、晚間六時至九時執行電話訪問，民調結果預計十九日上午公布。

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