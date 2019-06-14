〈北部〉林姿妙畢典跳針宣傳政策 學生批很瞎

2019-06-14

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙昨到某國中參加畢業典禮，致詞時大力宣傳免費營養午餐等政策。但她講話「太跳針」，台下學生不買單，質疑是畢典還是政策發表？縣長在講什麼「聽的不是很懂」，還是別來好了，實在很瞎。縣府回應，縣長闡述縣政進展，是希望引領孩子對鄉土的想像， 不是刻意要宣傳施政成果。

林姿妙在畢典致詞時說，她在縣政府就是要把教育福利做好，免費營養午餐預算獲議會通過，每個孩子一學期可省四千多元，兩個學期近一萬元，由政府補助可以減輕爸爸媽媽負擔。

隨後，林姿妙「跳針」的說，鐵路高架她也會推出來，已編了八百萬元（這只是評估費用），就是鐵路高架「阻礙」東西向發展（應是鐵路高架可解決阻礙東西向發展），還有雪隧通車就是把人潮帶到鄉村，縣府也推出台二庚延伸線，總工程費一四七億要在二○二三年完成。

林姿妙還強調，上週交通部長有來，說直鐵與高鐵延伸到宜蘭縣（應是高鐵延伸到宜蘭，全案還在評估），不論台二庚線還是直鐵、高鐵，都是縣府對於交通的推動，宜蘭縣才會發展。

縣府：希望孩子瞭解土地

林姿妙的致詞，卻引來部分學生反感；縣政府回應，縣長致詞主軸是恭賀畢業生完成階段學業，並非全程都在說明縣政，外界有不同聲音，感謝各界指教，縣長闡述縣政進展，是希望孩子能對每天生活的土地有所瞭解，絕非要藉畢典場合宣傳施政。

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