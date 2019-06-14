〈北部〉宜蘭公路客運段次收費喊卡 議員批無政府

2019-06-14

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣政府接手的公路客運原訂七月改採「段次收費」，比照「市區公車」提供優惠票價，縣府卻臨時喊卡；民進黨縣議會黨團痛批，預算已獲議會通過，縣府不執行已編列的法定預算已經違法，根本是無政府狀態；縣府回應，公路客運價差補貼應由中央買單，如果中央不補助，既然預算已編，縣府會考慮推動，沒有不執行問題。

宜蘭縣公路客運採「里程收費」，八公里內二十三元；超過八公里，每多一公里加收兩元，無任何票價優惠；市區公車採「段次收費」，每段距離約八至十公里，收費二十元，並且提供刷電子票證七五折及學生五折優惠，優惠的價差由縣府每年編列三千兩百萬元補貼業者。

縣府去年接手廿條公路客運路線，納入市區公車經營，決定改採「段次收費」，提供相同票價優惠，因此除原預算，再增列一千五百萬元經費，並於去年底獲議會通過，預計七月上路，政策施行在即，縣府卻以「要向中央爭取經費」為由，臨時喊卡。

民進黨團：不執行編列預算已違法

民進黨縣議會黨團昨召開記者會，高喊「法定預算，依法執行」口號；總召陳文昌、發言人簡松樹說，公路客運比照市區公車收費，預算是已經編列的法定預算，縣府卻不執行，違背法律規定，既然不執行，議會五月審查追加減預算的時候，縣府也不提出追減？程序有問題。

議員：路線多偏鄉 忽視民眾權益

縣議員張秋明、劉添梧指出，公路客運路線多是服務偏鄉民眾，縣府作法是忽視偏鄉民眾權益。

縣府：若中央不補助 仍會考慮推動

縣府秘書長林茂盛說，公路客運路線原本就是中央管轄，移撥給縣府管理，要提供與市區公車一樣優惠，價差本就應由中央負擔，縣府已發函公路總局爭取補助，如果能爭取到經費，也能節省縣庫支出，如果中央不補助，預算已編在那裡，還是會考慮推動，這也是縣府不辦理追減的原因。

陳文昌指應執行 並同步爭取補助

陳文昌指出，縣府要爭取中央補助，民進黨當然支持，但這與政策上路是兩碼事，預算既然已經編列就應該要執行，讓縣民享受到優惠，然後同步爭取中央補助，不能置民眾權益不顧。

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