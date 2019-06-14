〈北部〉《苗栗》不堪虧損 巨業客運通霄苑裡線7/1停駛

2019-06-14

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕台中市巨業客運的「六三五四」路線，沿台一線往返行駛苗栗縣通霄鎮與台中市大甲火車站，途經苑裡鎮，客運業者禁不起虧損，向苗栗監理站申請，將營運至六月三十日，七月一日起正式停駛。由於事關通霄、苑裡鄉親權益，立委陳超明國會辦公室昨邀集業者與公路總局等單位商議，請公路總局協調是否由苗栗客運協助。

公路總局允協調苗栗客運替補

公路總局專員表示，將和苗栗客運研商，於巨業客運正式停駛前，討論由苗客「五八○八」與「五八一四」通往高鐵苗栗站路線，替代現有巨業「六三五四」路線可能行，希望盡量彌補鄉親搭乘大眾運輸的需求。

「一個月至少虧十萬元！」巨業客運代表指出，由於載客量少，公司長期虧損，多方考量後才決定申請停駛通霄、苑裡地區路線，公司也相當無奈。

陳超明國會辦公室執行長邱俐俐表示，根據巨業公司統計，該路線營運載客量不如預期，一天六班車次，但平均每班車次僅約六人搭乘，其中從起始通霄站至苑裡鎮之前，甚至平均僅有一．四人搭乘，搭乘人數實在太少。

巨業公司也向陳超明國會辦公室反映，約三年前曾先減少班次因應，但是統計營運狀況，收入不敷成本。邱俐俐也指出，由於巨業延駛至苗栗縣通霄、苑裡區域，該公司無法請領台中市市區公車補助，也是停駛原因之一。

苑裡鎮代會主席洪晃琦表示，巨業停駛苗栗路線對通霄鄉親影響較大，畢竟目前苑裡鎮有九十七號公車，希望相關單位能盡快找出方案，降低對鄉親衝擊。

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