〈北部〉《桃園》東眼山「回森林家」 木構建築組裝秀

2019-06-14

〔記者李容萍／復興報導〕新竹林區管理處去年在復興區東眼山國家森林遊樂區舉辦「回森林家」活動，引起熱烈迴響，今年將於十五、十六、廿二、廿三日一連兩週假日擴大舉辦「回森林家」，邀請廿位具森林、里山、林產物等面向創作的「職人」現場介紹創意發想，並與淡江大學建築系合作進行「取之於森林，用之於森林」計畫，首度在國內森林創作實驗性木構建築設施。

淡江師生 以柳杉疏伐木打造

由淡江建築系老師郭恩愷帶領十名學生組成的「森林木十人」團隊，運用台灣柳杉疏伐木做為建構材料，在東眼山景觀步道沿線的柳杉人工林區域，打造兩座曲木木構造物「浮森」及「脊森」，展現國產材木構建築的多種可能性，讓民眾了解森林到產物的連結。

郭恩愷表示，師生團隊的設計發想是從認識人工林疏伐木及柳杉國產材開始，善用柳杉天然韌性的特質，結合蒸汽彎曲技術與木造金物工法來創造設計結構，以最小化的影響鑲嵌在森林基地的自然生態中，並在景觀及視覺上能融入森林環境為優先考量，建構出具有永續性、同時能回歸土地的木構建築。

明日發表成果 20職人秀創意

設計過程中，團隊走訪東眼山挑選基地、討論設計方案，把林管處提供的柳杉疏伐木運到正昌製材廠設計裁切，再運回學校由團隊製造加工成為單元設計構件，本月初運到東眼山進行構件組裝，搭配「回森林家」活動開幕，十五日下午一點半在東眼山森影館舉辦成果發表。

L807免費巴士 大溪區公所發車

「職人」攤位將以森林選書、山野料理、雜草飲料、植物織品、植物刺繡、鉤針植物花草、木作及雕刻等主題呈現，活動依收費標準購票入園；交通方面，除自行開車，也有桃園市L807免費巴士，由大溪區公所發車行至東眼山。

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