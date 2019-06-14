〈中部〉小英初選勝 台中綠民代︰團結拚大選

2019-06-14

〔記者蔡淑媛、陳建志、張菁雅、蘇金鳳／台中報導〕民進黨總統初選民調昨天揭曉，蔡英文總統以八．二％的差距勝出，醫界大老、台中市小英之友會長李茂盛表示，這是蔡展現「辣台妹」、「助英台」氣勢，證明是維護台灣主權的不二人選，更稱讚賴是不可多得人才，盼蔡賴合作贏得大選；曾被指是「立院挺賴八家將」的立委何欣純則說，沒有分裂本錢，將全力支持蔡總統連任拚勝選。

李茂盛指出，選前一週就評估蔡會贏賴三％到五％，沒想到贏那麼多，稱讚賴是台灣不可多得的人才，強調蔡民調能回升，賴參選功不可沒，促使蔡跨出總統府接地氣，頻繁與民間互動，了解民間困難，加上行政院長蘇貞昌的改革，成為連任的助力，盼不論是否蔡賴配，蔡賴都能進一步合作。

至於未來要如何打贏大選，李茂盛表示，除延續辣台妹及助英台的策略，與柯韓明顯區隔，更要強化組織動員，畢竟六、七十萬韓粉是鐵粉，蔡英文有百萬小英之友的英粉，但比較鬆散，必須凝聚百萬大軍才能ＰＫ韓粉陸軍。

何欣純認為，民進黨二○二○年的總統、立委選戰相當艱困，沒有分裂的本錢，全黨團結一致都不一定會贏，更何況是分裂？黨內民主機制由總統蔡英文勝出，將會全力支持拚勝選。

市議員陳世凱、張家銨則呼籲，初選已結束，台灣面對中國極權，而黨又要面對國民黨郭台銘、韓國瑜強手，民進黨不能分裂，一定要團結一條心。

對於此次民調蔡英文大勝高雄市長韓國瑜，綠營議員詢問市長盧秀燕，是否對韓的選情感到憂心？盧表示沒有評論，對議員相關問題不願多說。

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