〈中部〉挺港「反送中」 台中政界、學子聲援

2019-06-14

〔記者黃鐘山、蘇孟娟、歐素美／台中報導〕香港爆發「反送中」抗爭，市議員江肇國等人十三日在議會邀市長盧秀燕一起為香港加油，盧秀燕呼籲香港政府撤除「送中條例」，立委洪慈庸、台中一中、東海大學及中興大學學生會也均聲明挺港反送中。

市議會昨進行市政總質詢，市議員江肇國、曾朝榮、李天生、周永鴻與張家銨皆在胸前貼上「護台抗中，撐香港」貼紙，痛斥港府暴力鎮壓令人痛心，香港經驗暴露中國政治獨裁的本質，步步進逼箝制香港人的自由！

議員們表示，希望台灣所有政治人物都應該站出來聲援香港，反對一國兩制、九二共識！當場邀請盧秀燕一起為香港加油，並把「護台抗中，撐香港」貼紙貼在市長座位前，盧秀燕與議員齊喊香港加油！

盧秀燕答詢時表示，對前日發生的香港事件感到遺憾與心痛，她也一再談到「一國兩制不可行」，並且支持也贊成，既然香港逃犯條例造成民眾很大民怨與反彈，呼籲香港政府應該撤除。

洪慈庸也批中國政府「鴨霸」，呼籲台灣人要有自覺，九二共識不是一國兩制而是「一國一制」，不要只想發大財，如果繼續相信一國兩制的說法，台灣的自由民主可能毀於一旦。

此外，台中一中學生會率先聲明反對極權勢力侵蝕人權，學生會長韓雲說，近來國內有不少人對中國存在美好幻想，但香港反送中事件正好暴露中國反人權及反民主，甚至不手軟暴力以對；東海大學學生會及中興大學學生會也均聲明挺港反送中。

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