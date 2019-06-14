〈中部〉台中市長獎送「鐘」惹怒家長 教局︰是音箱

2019-06-14

〔記者蘇孟娟／台中報導〕今年台中市學校市長獎禮物為「高質感時鐘藍牙音箱」，上面有大螢幕時鐘顯示設計，搭載鬧鐘設定，但昨天有家長向本報投訴，質疑市長獎送「鐘」，諧音不吉利，怒批「市長有事嗎？」市府則強調，禮物是音箱，不是鐘。

高質感時鐘藍牙音箱 家長批犯忌

台中市學校進入畢業季節，學生努力多年才領到象徵榮譽的市長獎，台中市府並加送市長獎禮物，昨天有家長看到子女帶回家的市長獎禮物竟是「鐘」，臉都綠了，認為這項禮物觸犯忌諱，怒批「市長有事嗎？」

有家長認為多功能 不必聯想太多

有網友回應，雖然看到是時鐘藍牙喇叭播放器，不是單一功能的鐘，但送「鐘」的諧音還是讓人很不舒服；也有人問是搭上「送中」話題嗎；但也有收到市長獎禮物的學生家長說，禮物盒上有附「高質感時鐘藍牙音箱」使用說明書，可以接電腦當喇叭，也能聽廣播及當播放器，只覺得還滿多功能的，不必聯想太多。

教育局澄清，市長獎禮物是經調查各校學生喜好，因資訊產品應用多元，多數學校圈選資訊類物品，今年致贈市長獎學生免持藍牙音箱，除了是音箱，可與智慧型電子產品結合，且無須插入充電線即可收聽電台，另搭載大螢幕時鐘顯示設計，有鬧鐘設定功能，希望貼心提醒學生注意每個重要時刻，禮物並非僅是「時鐘」。

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