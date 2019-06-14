〈中部〉台中高美濕地、大肚溪口污染不宜親水 議員促設警示

2019-06-14

〔記者黃鐘山／台中報導〕市府連三年進行濕地調查，市議員楊典忠、何敏誠十三日在議會說，高美濕地大腸桿菌疑超標、大肚溪口有重金屬污染，周邊卻連污染警示牌都沒有，要求市府設告示牌，應儘速改善河川水質，並規劃台中港區污水下水道系統。

高美濕地大腸桿菌疑超標

楊典忠指出，台中市海岸線從大安溪到大肚溪，全長卅八公里，市民親水、親海環境只有大安海水浴場、高美濕地、大肚溪口野生動物保護區。根據市府連續三年委託濕地型保護區計畫調查，參考國外海灘水質監測標準，高美濕地四個採樣點，僅一處在秋天符合標準，不宜進行親水活動。

大肚溪口有重金屬污染

他又說，大肚溪口野生動物保護區檢測結果，不只底泥，連採樣的生物體都有重金屬污染。台中市西海岸有豐富觀光資源，但海水浴場不宜親水，濕地有污染危機，市府應做好環境改善和生態維護，遊客才能安心。

議員促改善河川水質

何敏誠也說，自己選區的旱溪及大里溪流域，往年常發生工廠偷排廢水污染，今年大雨後甚至有魚群死在旱溪東昇橋排水閘門前，市府應將大肚溪、旱溪、大里溪等可能造成污染的源頭，都加以控管甚至加設監測站。

楊典忠提出三項建議，首先設置水質監測告示牌與醫護站，其次改善清水大排水質，長期則規劃台中港特定區污水系統，比照台中市區把海線家戶生活污水、工廠廢水全部納管，他要求本案應納入副市長令狐榮達召開高美濕地跨機關研商會議定期追蹤。

盧秀燕允研議設牌 維護水質

對此，盧秀燕要求相關局處研議設置警示牌，水質維護部分也將與各縣市政府及環保署共同努力；環保局則說，大腸桿菌檢驗沒有超標。市府說明，推動高美濕地整體發展，已成立跨局處小組定期召開研商會議，盼提升高美濕地整體服務品質。

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