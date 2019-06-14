〈中部〉豪雨掏空路基 南投縣埔霧公路現「天坑」

2019-06-14

〔記者佟振國／南投報導〕受豪雨影響，南投縣仁愛鄉台十四線埔霧公路指標七十五．八公里忠勇橋，前天深夜路基遭暴漲野溪掏空，路面塌陷出一個大「天坑」，勉強維持單線雙向通車，公路總局埔里工務段漏夜進行搶修，預計今天中午搶通；至於鄉道投八十九線力行產業道路沿線及投八十五線都達明隧道前土石坍方，趁雨勢暫歇，縣府也加派機具搶修。

忠勇橋頭 預計今中午搶通

梅雨鋒面與西南氣流雙重影響，仁愛鄉山區前天累積雨量逾二百五十毫米，達到豪雨等級，道路災情頻傳，尤其霧社往返埔里及前往清境、合歡山的重要道路台十四線忠勇橋頭，前夜十時許路面突然塌陷，形成一個大坑洞，所幸無人車經過，未造成傷亡。

公路總局埔里工務段、仁愛分局獲報立即到場漏夜搶修、警戒，埔里工務段長黃陳全表示，忠勇橋頭路基塌陷原因研判是下方野溪暴漲，沖毀下方的攔砂壩，湍急溪水持續沖刷，導致翼牆掏空塌陷，形成長廿五公尺、深十八公尺、寬四公尺的大坑洞。

埔里工務段已漏夜打設多根鋼軌樁，穩固路基，避免土石持續滑動，昨天中午也調派大型機具載運混凝土塊進行投放及灌漿，將塌陷的路面修復，黃陳全強調，工程人員將漏夜加班搶修，希望十四日中午左右能完成搶通。

鄉道投八十九線力行產業道路，霧社至瑞岩及力行至翠巒路段，昨仍有多處坍方落石或土石泥流，指標卅八公里處的水泥路面難敵豪雨下陷，形成數十公尺的大裂縫，令人怵目驚心，縣府持續進行搶修。

至於鄉道投八十五線都達明隧道前土石滑落，以及投八十三線霧社至親愛村坍方落石，昨天一早已由機具搶通，但路況不穩，一旦山區雨勢轉大，可能又會中斷。

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