〈中部〉中斷23年 彰化縣文祥國小有畢業紀念冊了

2019-06-14

〔記者劉曉欣／彰化報導〕至少有廿三年沒有畢業紀念冊了！彰化花壇文祥國小畢業生都不多，廠商都不願承製畢業紀念冊，往年的畢業生都只能拿到一張畢業合照，但今年終於有畢業紀念冊了，這是由十位畢業生當「小編」，從選照片、文字到編排，全部自己來，編出屬於畢業生回憶的紀念冊。

學生少 廠商不願承製紀念冊

文祥國小校長吳世宏表示，該校位於花壇、秀水交界處，全校學生只有六十三人，今年畢業生有十人，長期以來因畢業生人數少，只能大家合拍一張畢業照，無法製作一本畢業紀念冊，今年由資訊老師許益綿負責指導學生如何編排，畢業生自己透過電腦來設計版面，每人負責編排二頁，讓編畢冊成為學習的一部分，再交給印刷商，每本造價為一百多元。

老師指導 十位畢業生自己當小編

「全部都是學生自己來！」吳世宏說，他曾經看過文祥國小早年黑白照片時期的畢業紀念冊，但至少已有廿三年都沒有畢業紀念冊了，今年畢業生不只有畢業紀念冊，也有畢業旅行，以前因為畢業生太少，也沒有畢旅，今年因為有打工基金，一圓畢旅夢想，因為其中有一晚是愛心業者提供住宿，學生還捐出兩萬元，讓業者可以繼續幫助偏鄉學生提供免費住宿。

收錄老照片 屬於畢業生的回憶

文祥國小今年的畢業紀念冊，特別收錄小一入學的老片照，當時新生只有九人，後來轉出一人，轉入二人，成為十位畢業生；紀念冊最後有設計留言版，還放上畢業生兒時的照片，封面「朝著我們的未來，奔跑吧！」的文字，均出自畢業生的靈感，讓全體師生都說，這是一本屬於畢業生回憶的最特別紀念冊。

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