〈中部〉中正大學師生 聲援香港「反送中」

2019-06-14

〔記者蔡宗勳、王善嬿／嘉義報導〕「捍衛民主，我在中正撐香港！」中正大學公共事務研習社昨天中午在學校活動中心聲援香港抗議「送中」惡法，該校傳播系副教授管中祥與數百位學子站出來相挺，香港籍學生尹曉陽說，香港人熱愛自由，一定會持續抗爭，希望大家一起利用網路分享香港人上街頭遊行，香港需要世界各地聲援。

就讀中正大學歷史系三年級的尹曉陽說，來台念書後，很多人問「香港有沒有民主、自由，是不是淪陷了？」他都會回答「香港正淪陷中，令人遺憾，台灣人以實際行動聲援港人抗議『送中』惡法，感謝大家情義相挺。」

港生如月惠講到無法及時返回香港聲援時哽咽，她說，中國沒有自由，以前曾經在中國東北及深圳搭乘地鐵，通關時往往被當可疑人物安檢，不希望香港也變成這樣。

另名港生樊倩倩表示，中國對香港陸續採取壓迫手段，讓年輕人看不到希望，港人冒著被監禁的風險上街頭表達訴求，就是希望香港保有原來的自由與民主。

管中祥說，他最近幾年到香港做偏鄉研究十多次，期間也曾被禁止入境過，如惡法通過，可能再也無法去香港了。

香港百萬人參與「反送中」遊行，但中國「微博搜尋」網站如輸入關鍵字「香港自由」、「反送中」都查無結果，嘉義市青年畫家林珂葳為表達對中國「封網」的不滿，以書法、鋼筆寫下「香港加油」、「自由萬歲」等字，再照相上傳到臉書，他並引用西班牙著名畫家畢卡索的話：「藝術不只是裝飾，也可以是迎敵的武器」，為香港的朋友加油。

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