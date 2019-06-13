〈南部〉克服車禍癱瘓 台灣首府大學韓文昊大學畢業

2019-06-13

〔記者楊金城／麻豆報導〕台灣首府大學資訊與多媒體設計學系畢業生韓文昊，四年前，在二年級下學期時發生嚴重車禍，雖然撿回一命，但從此下肢癱瘓，終身殘廢，休學二年後，毅然決定回校完成學業，韓母薛敏卿更是辭掉工作，住在學校宿舍陪伴照料，韓文昊勤學精神，學校將在十五日畢業典禮上頒給典範教育獎。

遲來的畢業證書，韓文昊整整花了六年時間，當中有他的堅持向學和母愛，讓人感動。

薛敏卿說，兒子畢業，她也畢業了，雖然同時「失業」但很開心。台首大學務處副處長張仁彰、導師陳宗利說，韓文昊的勤學、正向思考和不輕言放棄的精神，值得年輕一輩學生學習。

病友鼓勵重回校園

四年前，韓文昊在麻豆台首大學校附近被闖紅燈的轎車撞成重傷，他回想說，在醫院昏迷九天醒過來後，知道自己終身殘廢，下半身癱瘓無知覺，心情十分沮喪低落，後來出院後到桃園脊髓損傷潛能發展中心接受生活重建，學習電腦課程，看到有人全身癱瘓比他還嚴重，協會和病友也鼓勵他把大學學業完成，才有了轉念。

母親住校照顧生活

韓文昊經兩年休學後，二年前終於回到台首大從大三開始繼續未完的學業，由於韓文昊每天均須換藥及清洗傷口，不定時還要回診，學校特別開例讓韓母陪同住校，方便照顧兒子的生活起居。

為母則強，韓母薛敏卿辭掉房仲工作，在先生和女兒支持下住校照顧韓文昊，陪兒子讀書；薛敏卿說，第一年比較辛苦，和兒子都要適應，還好有學校照顧，幫忙申請電動輪椅和電腦桌，讓兒子上課越來越順手，現在生活大都可以自理，很高興兒子的成長。

認真勤學期望找到工作

韓文昊珍惜重回校園的機會，認真唸書，將獲得典範教育獎，他說，要是以前，從來也沒想過會得獎；他的專長是動畫、影音剪輯，畢業後，將先到高雄市脊髓損傷社福機構實習，希望未來順利找到工作。

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