〈南部〉《高雄》才重鋪柏油 遇大雨又凹陷積水

2019-06-13

〔記者洪定宏、陳文嬋／高雄報導〕高雄市長韓國瑜選前指責高雄道路坑洞連連，當選後指派副市長李四川嚴格管控「路平專案」，但仁武區竹楠路與南亞街口，約兩個月前才剛重鋪柏油，這次大雨又凹陷、積水，約三十公尺就有三處坑洞，至今原因不明。

韓國瑜曾對道路坑洞問題，回應說給他更多時間，但他又要花心思參加國民黨總統初選，市議員邱俊憲調侃強調，「希望韓市長真的能把更多時間用於改善市政問題上」。

本月十一日下午約五點，市府「1999萬事通」專線接獲民眾通報，指仁武區竹楠路上，近南亞街，往鳳仁路方向，「內線車道先前有補過，惟目前又有凹陷坑洞及積水情形，約三至四個坑洞，車輛行經會有明顯搖晃情形，擔憂下雨坑洞會變大」。

本報記者昨上午前往查看，確定坑洞就在竹楠路與南亞街口內線車道，約三十公尺就有三處坑洞積水，但只有兩處擺放三角錐提醒，駕駛人汽車行經就濺起水花，或必須慢行繞過。

水利局證實四月下旬曾開挖路面檢視箱涵結構，然後回填、鋪設，昨到場查看，確認上次灌漿區塊處局部下陷約五公分，再派員進入箱涵檢視，無明顯滲水現象，初判箱涵結構沒有破損，所以路面下陷原因，必須開挖路面才能釐清。

另外，高市山區前天下起豪大雨，造成岡山及燕巢區多處積淹水，包括岡山平和路、岡山路、嘉興里台十九甲線高速公路涵洞下及燕巢區台二十二線樹德科技大學前道路。水利局盤點六十八處易淹水地區，目前已完成十三處改善工程，預計明年底前完成整治四十一處，這四個淹水點也納入其中，有三處已獲營建署前瞻計畫經費補助，力拚今年底完工。

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