〈南部〉《挺韓國瑜臉書辦「市長補選」網路投票》已投三萬票 陳其邁大贏李四川

2019-06-13

〔記者葛祐豪／高雄報導〕挺韓國瑜的臉書粉絲專頁「韓國瑜高雄市長」，前晚「針對二○二○高雄市長補選，支持陳其邁還是李四川？」舉辦網路投票，結果大出意外，截至昨天傍晚六點，已累積三萬票，有八十四％選擇陳其邁。

李表尊重 陳感謝網友熱情

對此，李四川回應說，他現在是高雄市副市長，韓國瑜是市長，沒有所謂市長補選的問題，對網友投票表示尊重。

陳其邁則表示，謝謝網友的熱情，他的哲學一向是做什麼、像什麼，不會「吃碗內、看碗外」，現在是行政院的「貞邁配」，就是把行政院的工作做好。

「韓國瑜高雄市長」臉書粉絲專頁成立於去年十月，迄今有三萬三千多人按讚，是眾多支持韓國瑜的臉書之一。但自從韓國瑜市政沒做出成績，卻急著選總統後，該臉書已湧入許多反韓的網友留言。

「針對二○二○高雄市長補選，你支持陳其邁還是李四川？」「韓國瑜高雄市長」臉書粉絲專頁前晚發起投票，結果呈現一面倒，截至昨天傍晚六點，已累積超過三萬票，有八十四％選擇民進黨陳其邁，只有十六％選擇高雄市副市長李四川，這項投票將於五天後截止投票。

不過，二○二○高雄市長補選的前提，是韓國瑜先得通過國民黨總統初選，接著贏得大選，或是他執政滿一年後，遭高雄市民投票罷免。

網友紛紛留言說： 「正常人當然選陳其邁 」、「唯一支持陳其邁！選後超喜歡他！」但也有網友說：「非韓不投！四川加油辛苦了！」

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