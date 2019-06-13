〈南部〉台東八嗡嗡鳳梨 首批外銷6.5噸

2019-06-13

〔記者張存薇／台東報導〕「吹海風的鳳梨要外銷囉！」台東縣成功鎮八嗡嗡鳳梨進入採收期，首批六點五噸高品質鳳梨昨天裝箱外銷，成功鎮農會總幹事吳全德表示，成功鳳梨香氣足、纖維也較細，口感佳，是東海岸力推的新興水果，也希望「八嗡嗡鳳梨」能成功打響品牌知名度，提升農民收益。

台東縣鳳梨以鹿野鄉、延平鄉種植最多，成功鎮三、四年前開始推廣種植，吳全德說，因為砂質土壤、氣候、環境等條件適合，日治時代成功地區就有鳳梨加工廠，這三、四年開始重新種植，目前面積約為廿公頃，以八嗡嗡、小馬、都歷等地為主要產地。

去年因全國鳳梨盛產、價格慘跌，縣府協調鳳梨外銷中國，八嗡嗡鳳梨去年首度外銷、共出口十二噸，推廣部主任邱欽聖說，今年八嗡嗡鳳梨產量估計達十八噸，昨天首批外銷中國無錫市六點五噸。

成功鎮農會設計「八隻蜜蜂」的八嗡嗡圖樣，由農民顧好品質，吳全德與縣議員楊秋珍昨天也天拜訪農民，了解外銷作業。推廣部主任邱欽聖說，首批加入外銷的共有八戶農民，果品都經過農藥殘留檢測合格，這幾天農民忙著採收、裝箱，忙得不亦樂乎，陳姓農民說，以往鳳梨必須自產自銷、比較辛苦，交行口價格則由盤商控制，如果能持續穩定外銷，農民更可以全力種出更好的鳳梨。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法