〈南部〉南迴鐵路台東6站設電梯 年底完工

2019-06-13

〔記者黃明堂／台東報導〕因應南迴鐵路電氣化，沿線各車站月台必須加長改建，立委劉櫂豪一併爭取三千多萬元在康樂到大武站間的六個車站設置電梯，大武站已率先啟用，餘將陸續施作。

知本火車站常見的景象是，旅客提著大行李箱在通往地下通道的階梯爬上爬下，老人家特別吃力。為服務殘障者或行李不便者，在月台設有簡易升降裝置，再跨越多條鐵軌抵達車站，這種克難景象，將逐步走入歷史。

劉櫂豪爭取3240萬元施作

劉櫂豪昨天到太麻里火車站視察無障礙設施工程進度，第一月台電梯的外裝已完成，劉表示將持續監督內部施工，盡速完成，為鄉親提供更便利的服務。

劉櫂豪說明，南迴鐵路電氣化計畫施作範圍從屏東潮州站至台東知本站間，前年起開始台東各段標案動工，他向交通部爭取南迴線各車站包含古莊、大武、瀧溪、金崙、太麻里、知本、康樂等各站無障礙設施納入南迴計畫一併辦理。

大武站啟用 5站陸續施工

他說，鐵道局依島式月台的數量分別施作二至三座電梯，規劃共施作十八座電梯，總經費三千兩百四十萬元，除古莊站已改為無旅客的號誌站，不必施作，大武站到康樂站間的六座車站共十六座電梯都陸續辦理。

劉櫂豪表示，無障礙設施必須配合電氣化工程以及月台加長改善工程再進場施作，目前已完成大武站兩座電梯，瀧溪站電梯預計於年底完工，金崙站等取得使用執照後啟用，太麻里站兩座月台電梯預計於年底完成啟用，知本站及康樂站將陸續於今年起進場施作，屆時將能改善車站服務品質。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法