〈南部〉發財被統沒關係？ 在台港人反送中

2019-06-13

〔記者蔡文居／台南報導〕香港政府強推逃犯條例二讀，引發香港人怒火，一群生活在台南的香港人昨天站出來聲援，呼籲台灣人以香港為鑑，「不要以為只要發大財、經濟好，被中國統一也沒關係，請看一下香港發生的事。」

籲以港為鑑 拒絕一國兩制

包括成大政治系教授梁文韜、蝸篆居老闆鍾慧沁、天地親子館創辦人天爸羅鎮祺及多名成大港生，昨天在台灣基進台南黨部召開記者會，聲援香港反送中行動，並呼籲台灣人應以香港為鑑，拒絕一國兩制。

梁文韜表示，有些人說「你不犯罪就不用怕，問題是你犯什麼罪是誰來定？」中國會捏造聲紋、栽贓，只要你在中國有任何活動，他都有辦法栽贓，這樣的說法是基於我們對中國共產黨的極度不信任。現在他憂心過境香港或回港探親會不會被抓起來？這不是危言聳聽，如果這個條例通過，李明哲根本不需要進入中國，到香港就被抓了。

鍾慧沁表示，「很多台灣人只要聽到發大財、經濟好，即使被中國統一都沒關係，請看一下香港發生的事。」大家拚了命反送中，百萬人走上街頭，都沒辦法改變政府的主意，更不用說把政府推倒。

羅鎮祺說，送中條例讓中國的法律可以監視香港及全世界的人，以前到香港很安全，現在卻有可能被送到中國，「很多台灣人認為一國兩制好棒棒，如果好棒棒，為何離開香港的人那麼多？」認清一國兩制的本質是反民主反自由，一個威權的政府是不允許任何的民主法治，這是我們自己見證的。

台灣基進台南黨部副主委王姬方及成員李宗霖表示，很多香港朋友憂心此條例一過，北京將更進一步掌握港人的生殺大權，台灣人更該以李明哲事件及香港為警惕，認清中國的危險。

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