〈南部〉9年4億 台南自行車道已建置660公里

2019-06-13

〔記者洪瑞琴／台南報導〕南市建置自行車道系統，從二○一○年的三百多公里，至今年的六百六十公里，成長逾一倍，南市交通局昨在市政會議報告成果，九年來投入四億多元，並成立聯合推動小組及修正自行車道建置綱要，打造全市更友善的自行車空間。

溪北T-Bike站點 將結合當地旅遊

市長黃偉哲表示，希望透過自行車聯合推動小組，落實巡檢與問題回報，讓騎乘自行車成為最低碳、最時尚的旅遊方式，另在規劃溪北的T-Bike站點時，也要考慮民眾需求，並結合當地旅遊熱點。

溪北T-Bike站點已完成踏勘，將以交通與觀光需求為主，例如月津港、天鵝湖、新營火車站等，預計設置十個站點，尚待整理會勘資料，市府討論後才能敲定。

交通局完成台南市自行車道綱要計畫修正，除了原本的公路系統，更強調納入地方特色路線，也利用系統環線，將不同的系統區域串聯起來。

特色路線有親子休閒、高手路線

其中較適合一般民眾或親子休閒的特色路線，全長四十公里的雙博物館自行車道、全長三十三公里的後壁白河米蘭蓮花線；如果是想自我挑戰的自行車老手，則可挑戰九十一公里的山海圳綠環線、一○三公里的懷舊糖鐵環線。

聯合推動小組定期巡檢有效管理

交通局長林炎成指出，市府結合各相關局處成立「自行車道聯合推動小組」，並成立三級巡檢制度進行定期巡檢、交叉巡檢及重災後巡檢，以利有效管理自行車道，另外彙整各區公所及相關單位提出計畫，持續向體育署爭取預算，依綱要計畫逐年建置新的自行車道。

根據綱要計畫，南市自行車道分為八大系統，包括「米蓮糖鐵系統」、「酪農休閒系統」、「藝文休閒系統」、「老街山線系統」、「南關森林系統」、「倒風內海系統」、「台江內海系統」、「府城巡禮系統」等。

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