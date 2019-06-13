〈南部〉翻車魚洄游生態 台日標放解謎

2019-06-13

〔記者張存薇／台東報導〕又圓又大的翻車魚因為全身可食用而受饕客喜愛，但其中一種「翻車魨」在二○一五年已被國際自然保護聯盟 （IUCN） 列入濱危物種紅色名錄的「易危等級魚種」，水產試驗所東部海洋生物研究中心與日本長崎大學合作，試圖透過花東兩縣漁港調查、「標識放流」，了解翻車魚的體長、種類，也希望解開洄游路徑、繁殖區域等生態資料之謎，以建立完整的基礎族群資料，作為未來漁業資源評估參考依據。

建立完整族群資料 漁業資源評估參考

翻車魨為現有最大的真骨魚類，廣泛分布於溫帶與熱帶海域，台灣東部海域以延繩釣、鏢旗魚、流刺網與定置網等漁法為主，最重可達兩公噸，因為包括皮、肉及腸都可食用，深獲消費者喜愛，今年五月太麻里漁民還抓到兩百八十公斤曼波魚，賣了三萬多元好價錢。

東部海洋生物研究中心副研究員江偉全指出，俗稱翻車魚、曼波魚的翻車魨有五種，包括翻車魨、花紋翻車魨、假面翻車魨、矛尾翻車魨及斑點長翻車魨，其中翻車魨被國際列為易危物種、矛尾翻車魨則雖列無危等級，但仍須持續觀察注意。

他進一步說，翻車魚捕獲量高，台灣卻沒有相關生態與族群特徵研究資料，因此希望及早建立，所以與日本長崎大學合作標識放流，去年曾標識放流兩尾翻車魨，其中一尾發報器在花蓮七星潭脫落、一尾則往南中國海游去，今年五月亦在三仙台定置漁網標識放流一尾矛尾翻車魨，一開始往北游去，約兩百天後發報器脫落才能進一步追蹤牠的狀況。

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