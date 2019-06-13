〈台北都會〉敬老金下週二讀 北市府社會局長︰籌到錢也不發

2019-06-13

〔記者郭安家、楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲砍重陽敬老禮金，又砍六十五歲至七十歲長者健保補助。國民黨議員提「台北市重陽禮金致送自治條例草案」送議會審查，昨上午通過法規會，下週三進行二讀會，將討論排富條款，市府估經費需要十億元。但社會局長陳雪慧昨受訪超強硬，指市長說老人健保補助優先恢復，「即便我籌到了錢，坦白說，我也不會來發這個重陽敬老金」；而恢復健保補助也需要十億元。

將討論排富條款 估經費需10億

北市約卅五萬名六十五歲以上長者，對於要以所得稅抑或是資產來設計排富條款？議員游淑惠表示，原本達低收入戶資格的老人，常因自住房產漲價，喪失低收入戶資格，北市到處有價值五百萬元的房子，但他們會為了一千五百元敬老金而把自住房屋賣掉嗎？排富定義不能太空泛。

議員們論及是否要比照育兒津貼，設所得稅率級距廿％的排富門檻，陳雪慧指出，二○一七年所得稅申報，有八十七．五％、約卅萬名長者所得稅在廿％以下，包含免申報的無收入者，所得稅率廿％以上長者約五萬人。陳受訪說，若議會通過此案，台北市政府雖有履行義務，但行政部門認為窒礙難行，有財源籌措問題，給付要有正當性。

柯砍敬老金又砍長者健保補助

由於六十五歲至七十歲長者每個月四四六元的健保補助也被柯文哲砍，陳雪慧說，市長說，錢要優先投注老人健保補助，需要十億元經費，目前六十五歲以上總補助款共廿二億元；媒體追問財源？陳回說：「是公務預算，所以市長說公務預算擠出來先放這裡。」

法規會第一召集人、議員王浩裁示通過此案，預計下週三討論排富、預算由社會局抑或是台北市政府支應等細節。但時代力量台北市議會黨團議員林穎孟、林亮君、黃郁芬聲明，不滿草案未考量須依法籌妥財源，國民黨就強行送出委員會，有高度違法之虞，對此蠻橫行徑，表達遺憾及嚴正抗議！

議員梁文傑︰硬逼柯發是幫忙解套

民進黨議員梁文傑酸說，柯文哲第一年被當時社會局長許立民騙，然後就後悔，做一堆政策贖罪，柯想發面子又掛不住，硬逼柯發就是幫忙解套。

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