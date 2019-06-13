〈台北都會〉跨黨派35議員 要求柯報告「喬蛋」

2019-06-13

〔記者楊心慧／台北報導〕台北市議員簡舒培日前公布去年十一月廿九日北市府官員開大巨蛋會議的七段錄音檔，如今完整錄音檔皆已公布，簡舒培昨在台北市議會臨時提案，要求柯文哲到議會，針對「喬蛋」會議進行專案報告，該提案獲得卅五位跨黨派議員支持，議長陳錦祥決議，預定下週三排進程序委員會，專案報告時間暫定六月廿四日。

議員︰當天會議討論 已僭越都審委員職責

簡舒培表示，去年十一月廿九日市長室前主任李文宗邀集秘書長張哲揚、都發局前局長林洲民、環保局長劉銘龍、法務局長袁秀慧、體育局長李再立、大巨蛋籌備處陳世浩等官員秘密會商，尋求大巨蛋解套，當天會議討論修改都審會議紀錄、調整大巨蛋容留人數，皆已僭越都審委員職責。

不過國民黨議員秦慧珠認為，依慣例要尊重政黨同仁意見，建議該案交由朝野協商。但包含國民黨議員應曉薇、羅智強；民進黨議員洪健益、阮昭雄、李建昌；新黨議員侯漢廷、無黨議員「呱吉」邱威傑都發言表示，贊同該提案。

錄到官員嘲笑周柏雅 議員要求道歉

喬蛋錄音檔中，錄到市府官員嘲笑捍衛市府立場的前議員周柏雅，表示「周柏雅落選了」、「很多人很高興」，議員洪健益要求柯文哲和參加會議的官員對周柏雅公開道歉。洪也說，當天簡舒培質詢時，柯弄得像是被汙衊，結果完整錄音檔曝光後，更證明簡說得對，柯應說清楚大巨蛋原委。

議長陳錦祥決議，下週三提程序委員會決定，若獲大家同意，目前剩下六月廿四日上午有時間排市長專案報告，還須變更議程，請大家支持。

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