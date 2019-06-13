〈台北都會〉柯文哲新節目科學看政治 議員批「喬蛋」不科學

2019-06-13

〔記者沈佩瑤、郭安家、楊心慧／台北報導〕台北市長柯文哲遲未鬆口是否參選二○二○，昨起卻在官方YouTube推出網路新節目「這，就是科學」，稱要以科學看政治。台北市議員昨批柯「鬼扯」，密室「喬蛋」就是個不科學的例子，並指在日前曝光的北市府「喬蛋」會議錄音檔中發現，市府官員數度將焦點鎖定在身兼台北市都市設計審議委員主席的前都發局長林洲民，直白討論接下來的都市審查會怎麼送會過關，質疑黑影幢幢。

官員喬蛋焦點 鎖定都審怎麼送會過關

台北市議員簡舒培昨在議場指出，她在去年十一月廿九日北市府「喬蛋」會議八十二分鐘錄音檔發現，大巨蛋籌備處執行長陳世浩、市長室前主任李文宗、秘書長張哲揚幾度將討論焦點鎖定在身兼台北市都市設計審議委員主席的前都發局長林洲民，李問「講白一點，我直接送都審七萬，都審會不會過」、還說「從此以後，都審不要牽拖環評，跟那沒關」等；環保局長劉銘龍提到環評審查，甚至說「這些委員事先拜託、拜託；第二次稀里呼嚕就過」。

議員批市府預設立場 違背公開透明

簡舒培表示，不管這場會議是柯文哲所稱的討論，抑或是都審會的會前會、會後會，但聽起來像是在寫劇本，市府豈可預設立場，違背公開透明原則，不尊重委員會專業審查，若按照劉銘龍說法，這就是操弄都審會、環評會，無怪乎近日大家都批柯是「公開已經透明的部分，不透明部分依舊黑幕幢幢。」

對於柯文哲新網路節目稱要用科學看政治，市議員李建昌昨受訪直言，柯市府在「鬼扯」，如果要講科學，大巨蛋就應該按照當初審定的結果處理，「喬蛋」就不科學呀！柯市長既然要講科學，就不要再耍人，搞這些詭詐的招數。

主打柯Ｐ開講「這，就是科學」的網路節目，昨晚首集上線，柯文哲在節目中以細胞壞死、凋亡等概念討論改革，指改革最大困難不是引進新思維，而是如何讓舊有思維有秩序地一步步按照時程退場，不要內部問題外部化，點名「年金改革」就是一個不好的例子。

柯昱安﹕投影片都是柯親自備課

市府副發言人柯昱安昨受訪表示，如果要炒聲量，隨便開個直播就可以，但希望藉由強調柯Ｐ的專業和科學，凸顯和其他政治人物的不同，打造個人品牌形象。

他表示，所有投影片都是柯親自備課，約兩個多小時的內容，剪輯成總共十集、每集十分鐘，預計昨起每週三晚間十點播出；接下來還會用草履蟲的生態，討論獨派為什麼不打九二共識，反而打兩岸一家親，以及為何現在藍營內部廝殺，竟打得比藍綠對決還激烈，此外也會以癌症治療的方式，解釋應該要學習與敵共存。

節目由市府五人影音小組製作

節目由市府媒體事務組五人影音小組製作，柯昱安負責策劃，「學姊」黃瀞瑩擔綱腳本，不定期會現身客串。未來還會推出「阿北面對面2.0」，以前是邀請民眾上車和柯面對面，之後可能會直接到民眾家中。

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