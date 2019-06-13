〈台北都會〉綠竹筍獲特等 這家人好會得獎

2019-06-13

〔記者林欣漢／基隆報導〕基隆市農會昨天舉行綠竹筍評鑑比賽，由連續五年參賽都獲獎的資深筍農陳德利榮獲特等獎；陳的姪女陳燕樺也拿到壹等獎，陳燕樺前年獲得特等獎，去年特等獎是陳燕樺的姊姊陳素卿，一家人獲獎無數。

基隆筍農陳德利奪下 姪女也獲壹等獎

基隆市農會辦理綠竹筍評鑑，有三十一名筍農參賽，基隆市綠竹筍栽培面積約一五○公頃，年產量約六百公噸，盛產期在六月到八月。

比賽結果，陳德利榮獲特等獎，陳文欽、李添財以些微差距得到頭等獎；壹等獎由陳燕樺、滕秀杰、連雲獲得。

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