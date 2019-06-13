〈台北都會〉新北「好市節美食大賞」 票選市場、夜市好味道

2019-06-13

〔記者邱書昱、陳心瑜／新北報導〕新北市府市場處舉辦「好市節美食大賞」活動，選出代表市場及夜市的美食，市長侯友宜昨天與外號「一五一」的藝人林彥君到樹林興仁花園夜市開直播、嘗美食，邀請民眾到臉書「來新北逛菜市」貼文，推薦心中的市場、夜市的美食好味道，參加推薦或票選者有機會獲贈免費套餐。

市場處營運規劃科長莊惠青指出，今年加入民眾推薦的機制，興仁夜市推出在地人必吃的「豪華飽足套餐」及「夏日清爽套餐」菜單，「美食推薦」是在指定貼文留言最愛的新北公有市場或夜市美食，有廿名幸運兒可獲得自己推薦的商品；「套餐票選」是針對「豪華飽足套餐」或「夏日清爽套餐」投票，從獲勝組合抽出十位參加票選的民眾贈送套餐，活動到六月十九日止。

謝祖武上菜 為三峽代言農特產

另外，農業局與三峽區農會合作，六月十五日、十六日在三峽老街、祖師廟與長福橋舉辦「三峽農特產品展售會」，老家在三峽的藝人謝祖武為活動宣傳，他用「梨仔筍」、「碧螺春綠茶細麵」及蜂蜜，做出創意料理「蜜香茶筍捲」。

農業局表示，兩天活動有三峽在地小農展售農特產的「好農好市」、免費品嘗農產、古早童玩DIY、闖關送好禮及舞台表演和廚師料理秀，還能吃到農會限定的「峽農霜淇淋」。

三峽區農會理事長林文良說，三峽有全台特有的茶樹「青心柑仔」，種植過程不灑農藥，製成的蜜香紅茶有淡淡的果香及蜜香；碧螺春綠茶獲得星巴克咖啡的青睞，還有口味獨特的綠茶細麵、滋味媲美水梨的綠竹筍「梨仔筍」，三峽還有全台唯一有機綠竹筍產銷班、新北唯一的養蜂產銷班，多次獲得全國蜂蜜評鑑的特等及頭等獎。

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