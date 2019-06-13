〈台北都會〉《撤換淡水警分局長》侯友宜：陳良德指揮調度犯嚴重錯誤

2019-06-13

〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜不滿淡水警分局長陳良德處置群眾鬥毆的態度消極，前天震怒「拔官」，有殺雞儆猴的意味；侯友宜昨天再度說明，表示這項人事案事先跟警政署協調並獲得支持，陳良德在第一線的指揮調度上犯了嚴重錯誤，態度已經不適任，必須扛起責任。

侯：全市治安不好 由我負責

今年三月，行政院長蘇貞昌提出「如果鬥毆發生在門口，就換掉警察局長」，侯友宜當時發言力挺警察，他認為治安問題複雜，不能只苛責警察局長，要由地方行政首長負起全部責任，如今因為不滿陳良德處置群眾鬥毆態度消極，下令撤職的做法，讓外界好奇他的決策過程。

陳犯4個錯誤 態度已不適任

「全市治安狀況不好，由我侯友宜負責；但如果是管理系統上，哪一個人做不好，該負責就要負責！」侯友宜表示，陳良德犯了四個錯誤，身為第一線作戰的指揮官，事前情報掌握不準確是第一個錯誤；鬥毆發生了，沒有強勢壓制犯罪，連到現場指揮都沒去，放任下屬兄弟孤軍奮戰，這是第二個錯誤；事後向警察局回報時，讓長官誤判沒事了，是第三個錯誤；事後被各界要求說明過程時，陳良德居然不面對，找偵查隊長出來面對外界質疑，是第四個錯誤。

指揮官須親上戰場 帶領兄弟拚治安

他強調，誰都會犯錯，但態度很重要，不能有錯都讓底下承擔，獎勵成功都歸長官，他堅持「獎從下起，懲從上起」，第一線指揮官必須親上戰場，不要讓兄弟置於生命危害中，分局長親赴現場指揮，兄弟的士氣一定高昂，就會用強勢的態度執法。

侯友宜說，如果指揮官是軟弱、不願意面對、不果斷、不願意跟兄弟並肩作戰，治安怎麼會好？身為幹部就要以身作則、帶領兄弟拚治安，長官做了什麼？有沒有積極任事？下屬心知肚明，人民也看在眼裡。

人事案跟警政署協調並獲支持

對於新北市最近發生多起街頭鬥毆，侯友宜要求各警分局強勢執法，在最短時間內趕往現場，壓制犯罪並逮捕鬥毆者，要讓市民感受警察捍衛治安的決心，絕不容許挑戰公權力。

侯友宜表示，他從基層警察做到警政署長，警界哪一個位子的辛苦，哪一個位子要扮演什麼角色，哪一個層級要負哪一個責任，他都非常了解，這次是分局長個人在指揮調度系統犯了嚴重錯誤，所以必須扛責，底下基層同仁的辛苦，他們沒犯任何錯誤，要給他們滿滿的鼓勵，讓基層員警為治安奮戰。

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