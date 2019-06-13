〈北部〉東華大學百名師生 站出來「反送中」

2019-06-13

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「退回送中惡法！捍衛自由民主！東華師生挺香港！」花蓮東華大學師生昨午集會力挺並聲援香港抗議「反送中」惡法，香港學生也站出來表達對港府的抗議！港生文庭山說「親人朋友已經在立法會前抗議三天了」，不管以後回香港會有什麼後果，即使今天在記者面前，她仍要表明：「我的身份就是香港人、反對香港通過《逃犯條例》！」

香港學生 表達對港府的抗議

香港本月九日百萬民眾上街示威「反送中」，香港當局原訂昨天二讀《逃犯條例》修正法案，因群眾示威，港立法會臨時宣布延會，但下午施放催淚彈清場，引起全球關注。

東華大學包括學生自治會、東華烏頭翁社、東華烏勇社等學生社團，以及陳毅峰、戴興盛、黃盈豪、張鑫隆、莊曉霞等多位教授，約百名師生昨午在校園「湖畔廣場」撐起黃色雨傘、「香港加油」布條聲援香港反送中示威，也高呼「反送中、撐香港、今日不出聲，明日出不了聲！」

學生議會議長 呼籲為香港打氣

東華大學學生議會議長許冠澤說，東華大學港澳生超過百人，師生昨串連力挺香港同學，更要呼籲所有台灣人，一起為香港加油打氣。他說，看到很多台灣人說「香港與我們無關」，事實是台灣人只要舉中華民國國旗、唱國歌呼國號，對中共而言就是分裂國家，就是犯罪行為。

東華大學學生會長簡子涵說，《逃犯條例》嚴重侵害人權，即使在言論自由的台灣，只要曾發表不利中國的言論，將來入境、過境香港都可能被當成罪犯引渡到中國受審，是台灣人都該出面捍衛言論自由。

東華大學大三的香港學生文庭山說，她每天拿著手機看新聞直播，家人朋友都在現場抗議，她痛批香港政府「可以無視一百多萬人的心聲、可以無視全世界的聲音」，《逃犯條例》一旦通過，以後不只政治人物被消失，普通市民也會，她堅決不同意通過《逃犯條例》。

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