〈北部〉東華大學百名師生 站出來「反送中」
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2019-06-13

〔記者花孟璟／花蓮報導〕「退回送中惡法！捍衛自由民主！東華師生挺香港！」花蓮東華大學師生昨午集會力挺並聲援香港抗議「反送中」惡法，香港學生也站出來表達對港府的抗議！港生文庭山說「親人朋友已經在立法會前抗議三天了」，不管以後回香港會有什麼後果，即使今天在記者面前，她仍要表明：「我的身份就是香港人、反對香港通過《逃犯條例》！」

香港學生 表達對港府的抗議

香港本月九日百萬民眾上街示威「反送中」，香港當局原訂昨天二讀《逃犯條例》修正法案，因群眾示威，港立法會臨時宣布延會，但下午施放催淚彈清場，引起全球關注。

東華大學包括學生自治會、東華烏頭翁社、東華烏勇社等學生社團，以及陳毅峰、戴興盛、黃盈豪、張鑫隆、莊曉霞等多位教授，約百名師生昨午在校園「湖畔廣場」撐起黃色雨傘、「香港加油」布條聲援香港反送中示威，也高呼「反送中、撐香港、今日不出聲，明日出不了聲！」

學生議會議長 呼籲為香港打氣

東華大學學生議會議長許冠澤說，東華大學港澳生超過百人，師生昨串連力挺香港同學，更要呼籲所有台灣人，一起為香港加油打氣。他說，看到很多台灣人說「香港與我們無關」，事實是台灣人只要舉中華民國國旗、唱國歌呼國號，對中共而言就是分裂國家，就是犯罪行為。

東華大學學生會長簡子涵說，《逃犯條例》嚴重侵害人權，即使在言論自由的台灣，只要曾發表不利中國的言論，將來入境、過境香港都可能被當成罪犯引渡到中國受審，是台灣人都該出面捍衛言論自由。

東華大學大三的香港學生文庭山說，她每天拿著手機看新聞直播，家人朋友都在現場抗議，她痛批香港政府「可以無視一百多萬人的心聲、可以無視全世界的聲音」，《逃犯條例》一旦通過，以後不只政治人物被消失，普通市民也會，她堅決不同意通過《逃犯條例》。

  • 「退回送中惡法，捍衛自由民主」！東華大學包括學生會、烏頭翁社、烏勇社等社團及多位台灣香港學生站出來呼口號表達聲援香港反送中示威。（記者花孟璟攝）

    「退回送中惡法，捍衛自由民主」！東華大學包括學生會、烏頭翁社、烏勇社等社團及多位台灣香港學生站出來呼口號表達聲援香港反送中示威。（記者花孟璟攝）

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