〈北部〉手風琴才學九個月 小四生出國拿亞軍

2019-06-13

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣天主教私立上智小學四年級學童戴宗璿，學習手風琴才九個月，樂在其中，第一次出國比賽，參加在澳洲舉辦的國際手風琴錦標賽就拿下第二名，為台灣爭光。

上智小學戴宗璿樂學習

「他每次演奏手風琴時全心投入，臉上都洋溢著笑容，感覺非常開心」上智小學兒童樂團指導老師許雅惠，對戴宗璿印象非常深刻，因為他每次練習時都像是在開個人發表會一樣專心投入，完全沉浸在享受音樂的快樂中。

學過三年鋼琴的戴宗璿說，他去年暑假加入學校兒童樂團手風琴聲部，覺得手風琴很有趣，後來接受外籍教授潘默士指導，扣掉兒童樂團的團練時間，他每天回家練琴約半小時，練琴時覺得很自在很開心。

學校兒童樂團表現也優

戴宗璿學手風琴九個月，只參加過一次公開團體演出，有自信的他勇敢出國參加在澳洲舉辦國際手風琴錦標賽，這是第一次有台灣選手參賽。他在十二歲以下組拿下第二名，為台灣爭光。

上智小學校長彭雪茵說，學校裡有不少孩子像戴宗璿一樣熱愛音樂，兒童樂團才成立一年就代表新竹縣參加全國音樂比賽，初試啼聲在全國十九隊中拿下第六名。

許雅惠說，由教堂管風琴改良而成的手風琴，攜帶輕便，可隨時隨地演奏，在歐洲是主修樂器，所以在歐洲，手風琴常演奏巴哈管風琴作品。

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