〈北部〉大雨沖刷地基塌陷 苗栗苑裡農路裂縫長15米

2019-06-13

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕鋒面大雨襲台，苗栗縣苑裡鎮水坡里通往通霄鎮坪頂里（高山尖）農路，因為大雨持續沖刷地基，導致地基塌陷，除兩根中華電信電桿直接歪斜，道路也出現長達十五公尺裂縫，苑裡鎮公所已經緊急發包搶修。另苑裡鎮西勢里有老屋整片磚牆倒塌、通霄鎮內湖里水底橋也一度被水淹沒。

電桿也彎腰 已發包搶修

苑裡鎮長劉秋東說，近年來梅雨鋒面常帶來強降雨，水坡里通往通霄鎮坪頂里塌陷的農路因不堪雨水不停沖刷，導致路基裸露，原本豎立一旁的電信桿甚至直接「彎腰」，目前已先移除電信桿，避免倒塌。

劉秋東表示，目前已發包緊急搶修路基，因該條農路是不少兩鎮居民往來要道，且位於山區，鎮公所不敢大意，目前除放置交通錐，也拉起黃色封鎖線警示往來民眾注意。

民房磚牆 整片倒塌嚇人

此外，苑裡鎮西勢里活動中心前舊民房磚牆也因大雨整片倒塌，讓附近住戶嚇了一跳，頻說「這雨下得太驚人」。苑裡鎮公所也緊急將磚牆移開，恢復道路通行。由於雨勢不斷，苑裡鎮公所呼籲民眾務必小心，若發現災情請立刻通報鎮公所處理，保障民眾安全。

內湖里水底橋 一度淹沒

而位於福爾摩沙高速公路高架橋下方的通霄鎮內湖里水底橋，長約十五公尺，寬約兩公尺，是通往烏眉與圳頭、梅南等里的聯絡道路，可省去繞經台一線的路程，是附近居民往來便道。因大雨來襲水面暴漲，導致水底橋昨一度封閉，已暫時恢復通行，但因鋒面仍未遠離，當地里長林輝權也呼籲民眾務必注意安全。

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