〈北部〉童趣 美景 客家庄 來竹縣約會吧

2019-06-13

〔記者蔡孟尚／竹縣報導〕新竹縣春遊專案「來竹縣約會吧！ 」系列活動，十五日、十六日分別在峨眉鄉十二寮桐花谷、北埔鄉慈天宮展開「童趣冒險」，並邀請小朋友們喜愛的YOYO家族表演，親子共樂。

週六峨眉搭叮叮小火車賞景

新竹縣政府表示，十五日下午一點半，峨眉場由YOYO家族柳丁哥哥以歌舞律動為活動拉開序幕，接著有小丑默劇團和觀眾互動，結合默劇、氣球馬戲、花式雜耍等，與孩子歡樂互動，現場還有可愛的叮叮小火車提供搭乘，讓家長帶著孩子輕鬆欣賞峨眉自然美景。

當天的壓軸表演「動物狂歡會」，以動物世界為發想，結合特技空間、節奏打擊、舞蹈肢體等元素，並有擬人化肢體演出、精緻動物彩繪化妝、服裝造型與大型高蹺行動藝術。

週日北埔醃製蔬果體驗客庄

十六日下午的北埔場，藉由「老聚落冒險趣-客家親子闖關」遊戲，安排親子體驗蔬果醃製、擲聖筊、奉茶、聽客語考驗、磨製擂茶、爬山射箭、套斗笠、搗粢粑等客庄文化活動。

北埔場也安排YOYO家族月亮姊姊活潑的唱跳表演、超級瑪利的街頭冒險、神奇泡泡歷險記等街頭互動表演，有巨型泡泡、造型泡泡、泡泡雨、泡泡套人等，壓軸兒童劇由「好玩的劇團」演出「找尋幸福魔法書」。

搭台灣好行—獅山線有好康

新竹縣政府表示，這兩天搭乘「台灣好行—獅山線」前往活動會場，憑當日一日券票根，即可兌換空白帆布袋一個、進行拓印體驗，名額有限，換完為止。

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