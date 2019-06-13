〈北部〉頒發國小市長獎 鄭文燦樂當人形立牌

2019-06-13

〔記者李容萍／中壢報導〕市轄國小畢業生獲「市長獎」學生共九○二人，市長鄭文燦昨前往中壢區林森國小頒獎、合影，一如往年，獲獎學生愛比什麼動作、表情拍照，他都奉陪；鄭文燦讚賞獲獎畢業生的事蹟令人感動且值得嘉許和學習，期許畢業生在人生道路上持續發光發熱。

王昱鈞能文能武 陳筱妮力爭上游

獲獎學生中，大溪區仁善國小王昱鈞加入棒球隊接受嚴格訓練，今年在「謝國城盃全國少棒錦標賽」擊出二分打點全壘打，助球隊勇奪冠軍，雖然練球佔了很多時間，他卻不因練球荒廢課業，學業成績仍名列前茅，各科平均超過九十分。

復興區三民國小陳筱妮來自單親家庭，學習認真的她是班上小老師，擁有極佳的人緣，擅長小號、木琴、爵士鼓等樂器，在家中也主動分攤家事，對於上幼稚園小班的弟弟照顧有加。

瑪吉帝森超勤學 黃仁欣克服身障

桃園區建國國小附設補校的四十八歲瑪吉帝森，是來自菲律賓的新住民，她努力融入台灣環境，即使白天上班，仍不畏辛勞到補校上課，由於語言不便，靠著上課自帶電子字典翻譯老師上課內容，找資料補充學習，好學精神令人敬佩。

中壢區新明國小啟聰班黃仁欣有聽力限制，須利用綜合溝通法（唇語、口語、肢體動作），才能理解普通學生的學習內容，即使學習過程遭遇挫折仍不放棄，服務熱心是老師的好幫手。

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