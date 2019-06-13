〈北部〉《桃園》虎頭山創新園區 樟樹櫻花林蔭小徑將開放

2019-06-13

〔記者陳恩惠／桃園報導〕桃園市推動「亞洲．矽谷」計畫，投入一億五千萬元打造「虎頭山物聯網創新基地」，市長鄭文燦昨天宣布虎頭山創新園區一期將於十八日開幕，將成為自駕車、資訊安全、智慧製造三大技術產業的育成基地及研發中心；園區內整建期間，原有的四十餘年樟樹及櫻花樹皆維持原狀，只拆除圍牆，讓園區與前方南崁溪和後方虎頭山連成一片，使這塊創新基地成為具有「桃園矽谷」風格的園區，除五棟建築物有門禁管制外，區內林蔭小徑將會開放使用，讓民眾假日休閒多個親近大自然的去處。

一期1.5億元打造 將於18日開幕

鄭文燦表示，「虎頭山物聯網創新基地」所在地，於一九八七年時原是陸軍基地，後改為國軍八○四醫院，二○○○年成為海巡署訓練中心，二○一七年底搬遷後，這處封閉長達廿年的基地即將對外開放，四．七公頃土地分為占地一．八公頃的創新基地第一期，將提供智慧駕駛研發與資安車聯網一條龍輔導服務，而仍需中央預算挹注經費和市府逐年編列預算的第二期二．九公頃土地，則將打造為創新基地公園。

力拚自駕車、資安、智慧製造

他說，虎頭山創新園區將提供實證、研習教育、合作創新、新創加速等四大功能，串連在地龜山工業區、華亞科技園區、安東青創基地及各大院校育成中心的研發能量，目前以公開招標方式，由大同集團的大同世界科技公司及中華電信集團的勤崴國際科技公司取得營運權，希望達成媒合六十六億新創資金、十五家國際車廠提案、二○○家以上在地廠商的合作。

創新園區後三棟的資安物聯網中心，將打造ISO17025檢測實驗室，提供中小企業及新創資金申請等便利服務外，另設立可容納百人的大型會議室，供商展、辦論壇演講，屬園區的公共設施之一，還有小坪數可容十人的六間獨立辦公室，以及可容四十四人個人席的大辦公室，供新創人以每半年一期租用。

至於園區大門的前二棟則是車聯智慧駕駛中心，不僅提供十種情境交通測試場域，還有車輛控制器測試虛擬實境、模擬器、NVIDIA DGX（超級電腦）、六米自駕巴士租用，可供零件拆換測試等頂級硬體設備，園區戶外空間假日則開放民眾進入休閒。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法