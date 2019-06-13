〈北部〉《桃園》家電補助申請 中壢區公所也能辦

2019-06-13

〔記者李容萍／中壢報導〕夏季即將來臨，民眾汰換冷氣機的需求增加，市府經濟發展局為減少申請補助民眾往來交通及現場等候，除原受理窗口（桃園區縣府路三○二之一號二樓），即日起增設中壢區公所（中壢區環北路三八○號一樓）為第二受理據點，辦理現場收件服務，受理時間為每週一至週五上午八點至下午五點，例假日以及國定假日休息。

經濟發展局今年一月底受理住宅汰換舊冰箱或冷氣機為新節能機種，只要在去年十二月七日以後，凡購買冰箱、冷氣機符合能源效率一、二級新機，每台電冰箱每公升補助十元、每台冷氣機每kw補助一千元，冰箱或冷氣機每台最高補助三千元，每人每件補助總額二萬元為限，四個多月來民眾申請十分踴躍，申請家電補助案件一萬六千七百多件、補助金額超過五千萬元，經發局為提高便民服務，從五月下旬推出「代申請」服務，民眾可免填申請書，減少申辦補助等候時間，補助申請到今年十月卅一日截止。

經發局公用事業科表示，民眾透過「代申請」服務，由經發局代為填寫補助申請書，可減少約一半等待時間，大幅降低補件情形，民眾只要攜帶「委託書」及應備文件（身分證明文件影本、廢四機回收聯單正本、載明新機型號的購買證明文件、補助期間台電電費單影本、存摺封面影本）即可辦理，補助諮詢專線（03）338-7737。

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