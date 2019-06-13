〈北部〉《桃園》評點值調高 航空城蛋白區補償增40億元

2019-06-13

〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦昨天主持市政會議時宣布，實施多年的都市計畫拆遷補償評點值，將由原來的十．六元調高為十二．一元，調幅達十四．一％，包含航空城、中壢體育園區等區段徵收都市計畫都適用新評點值，其中，航空城蛋白區一期拆遷補償費用，預估將由二三○億元調高至二七○億元。

從10.6元調整為12.1元 調幅14.1％

大園籍議員游吾和、徐其萬認為，評點值調整是依照物價指數、建造成本等進行調整，桃園市長期以來都沒有調整，評點值只有十．六元，反觀鄰近的新北市已經調至十四．八元，建議可以比照新北市；但新北市明訂一九九九年以後的違建不賠償，一九九三年以後的還要再打七折。而桃園航空城則是去年三月廿九日（內政部都委會通過航空城都市計畫）之後的違建才不賠償，導致航空城內清查的一萬五五○間房屋，違建數量竟然超過六成，即使提高評點值，好處還是給違建戶拿走。

中央負責蛋黃區 費用多45億

鄭文燦表示，調高評點值是要給合法屋主更多補償，但也要考量市府財政能力，另外，航空城有蛋黃、蛋白區，蛋黃區由交通部民航局負責，因此調高評點值也要和民航局協商，若評點值由原來的十．六元調高為十二．一元，整個拆遷補償費用會增加約八十五億元，由市府負責的蛋白區一期約增加四十億元，蛋黃區則會增加四十五億元。

房屋拆遷補償查估，是根據市府訂定的評點記點方式，計算出拆遷物的評點後乘以評點值，評點的方式非常仔細，各項建築物主要構造體包含柱、梁、牆壁、樓板、屋架、基礎、樓梯、給水系統、排水系統、供電系統、各種不同建材房子，都有不同的評點基準，以獨立ＲＣ大樓為例，每平方公尺可達一○六八點，簡陋磚造房子最少也有四百點，另外農作物、工廠都有評點方式。

若房子的評點以四十萬計算，每評點值十．六元計算，可領取四二四萬元，若調整為十二．一元計算，可領取四八四萬元，多領了六十萬元，較原來增加十四．一％。

據了解，航空城區段徵收屬於平均地權基金，未來拆遷補償費會由該基金向銀行借貸支付，賣了土地以後才會償還借貸。

想看更多新聞嗎？現在用APP看新聞還可以抽獎 點我下載APP 按我看活動辦法